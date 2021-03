Drie jongens zitten vast na de dood van een man in België

on

Drie minderjarige jongens zijn aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 42-jarige man, die zaterdag dood werd gevonden in een park in Beveren. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.

Volgens het parket van Oost-Vlaanderen gaat het om een jongen van 17 uit Antwerpen, die zich zondagochtend meldde bij de politie. Later volgden twee anderen: een 17-jarige uit Verrebroek en een 16-jarige uit Kieldrecht, twee deelgemeenten van Beveren.

De jongen uit Antwerpen is voorgeleid voor de jeugdrechter in Antwerpen en wordt zit vast in de gesloten instelling van Everbergt. De twee verdachten uit Beveren komen dinsdag voor de jeugdrechter in Dendermonde.

Over het motief van de drie is niets bekend gemaakt. Het slachtoffer zou afgelopen vrijdagavond via een datingapp voor homoseksuelen benaderd zijn, en in de val gelokt zijn. Nietsvermoedend trok hij naar de plaats van afspraak, waar hij werd opgewacht en zwaar werd toegetakeld.

Op de plek waar de man gevonden werd, zijn bloemen en knuffels neergelegd en maandagavond kwamen zo’n veertig mensen bij elkaar in het parkje in Beveren om over de gebeurtenissen te praten.

NB: in eerdere berichtgeving werd gesproken over het 41-jarige slachtoffer; het blijkt om een 42-jarig slachtoffer te gaan.

