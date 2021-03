Man in België vermoord na afspraak in park via datingapp

on

Een 41-jarige man die zaterdagochtend dood werd gevonden in een park in Beveren bij Antwerpen, is vrijdagavond daar naartoe gelokt en overvallen door drie jongens. Daarbij kwam het tot een vechtpartij waarbij het slachtoffer met een mes werd gestoken.

Eén verdachte is opgepakt; wie de twee anderen zijn is bekend bij de politie, maar ze zijn nog voortvluchtig.

Het slachtoffer, afkomstig uit het nabij gelegen Sinaai, zou vrijdagavond via een datingapp een afspraak hebben gemaakt in het park. Daar zou hij zijn opgewacht door drie jongeren en zijn beroofd en toegetakeld.

(Bron: NOS, VRT Nieuws)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws