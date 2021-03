Avondklok Roze Golf: De hekken op parkeerplaats Bruggelen

on

Avondklok Roze Golf: door met het duiken in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: De hekken op parkeerplaats Bruggelen.

De parkeerplaats Bruggelen langs de A1 bij Apeldoorn is een populaire parkeerplaats voor mannen die contact zoeken met andere mannen. Dat is al jaren zo. Toch leek het begin 2002 uit met de pret. Rijkswaterstaat plaatste een nieuw hek, om het wild van de snelweg te houden. Maar daardoor konden mannen het bos niet meer in. Het hek werd al snel weer stuk geknipt.

Op uitnodiging van de Roze Golf ontmoetten Rijkswaterstaat en Het Gelders Landschap elkaar om te kijken of er andere oplossingen denkbaar zijn om het wild in het bos te houden. De suggestie om klaphekken te plaatsen werd door Rijkswaterstaat overgenomen.

Verder aandacht voor imam El Moumni. Hij zei onaardige dingen over homo’s in een uitzending van het actualiteitenrubriek Nova. Hij zei onder meer dat ‘als de ziekte van de homoseksualiteit zich verspreidt, iedereen besmet kan raken… Daar zijn wij bang voor… Wie maken nog kinderen als mannen onderling trouwen en vrouwen ook?’ De imam moest zich verantwoorden voor rechter, maar werd later ook in hoger beroep vrijgesproken.

