Avondklok Roze Golf houdt er mee op: niet nog een verlenging

We hadden het zo leuk bedacht: de Avondklok Roze Golf. Die werd ingevoerd tegelijk met de avondklok op 23 januari en zou 18 dagen duren. Nu het kabinet besloten heeft tot wederom een verlenging, haken we af.

We vinden het wel welletjes.

Niet dat jullie niet luisteren naar de Avond klok Roze Golf en niet dat er niet genoeg archiefopnames zijn van de Roze Golf -het programma bestaat legaal nu ruim 35 jaar en heel veel uitzendingen zijn bewaard gebleven.

Maar we zitten veel teveel te neuzen tussen de oude uitzendingen. We luisteren uren archiefmateriaal terug, de ene uitzending na de andere. De meeste afleveringen van de Roze Golf zijn -vinden we zelf- leuk en interessant om terug te horen. Het is de enorme hoeveelheid tijd die erin gaat zitten, dat we denken dat het beter is dat we ermee stoppen. Die tijd kunnen we beter besteden aan het maken van nieuwe uitzendingen.

We maken de Avondklok-reeks vol tot en met zondag 14 maart. We wensen jullie sterkte met het uitzitten van de Avondklok na 14 maart.

