COC Rotterdam hoopt op discussie over vrijheid van godsdienst

on

Stop wegkijken, dat is de oproep van COC Rotterdam naar aanleiding van actie in Krimpen aan den IJssel. ‘Kijk in je eigen omgeving wat er speelt en maak dat bespreekbaar’, zegt voorzitter Arjan Beune van COC Rotterdam in de Roze Golf van 7 maart.

‘We zijn niet tegen een kerk of een dominee . We zijn er op tegen dat er niets van wordt gezegd.’

Beune hoopt dat de discussie over de vrijheid van godsdienst in relatie tot artikel 1 leidt tot een aanpassing van de Grondwet.

‘Het is raar dat je dit soort teksten (zoals die van dominee Kort -red) wel mag bezigen als je je baseert op op oude geschriften en als je niet gelovig bent, mag je dit soort dingen niet zeggen.’

In de Roze Golf van 7 maart noemt Arjan Beune de actie zaterdag in Krimpen aan den IJssel ‘geslaagd’. Vooral dat er veel inwoners van Krimpen aan den IJssel zelf aanwezig waren, stemt Beune tevreden.

In zijn toespraak tijdens de demonstratie nodigde de burgemeester iedereen uit om hem te laten weten als er iets is, waardoor ze zich achtergesteld voelen. ‘Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in Krimpen aan den IJssel’, aldus de burgemeester. Arjan Beune noemt de uitnodiging ‘een eerste stap’, maar het gaat hem niet ver genoeg. ‘Als iemand een oproep doet om homo’s uit te bannen, dan wil ik als antwoord horen: dat mag u zeggen, daar heeft u het recht toe, maar ik als openbaar bestuurder kan ik daar niet in meegaan. Die scherpte mis ik.’

‘Als je een brief stuurt aan de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders om iets te doen tegen corona is dat een oproep die je niet zomaar aast je neer kan leggen. Omdat dat toevallig een geloofsuiting is.’

Hij maakt zich zorgen over inwoners van in dit geval Krimpen aan den IIssel die zich niet gesteund voelen door het gemeentebestuur. ’Daarmee leg je een extra last op hun schouders.’

In de uitzending van de Roze Golf van 7 maart een uitgebreid gesprek met Arjan Beune van COC Rotterdam.

(Bron: Roze Golf; foto: COC Rotterdam)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws