Provincies Overijssel en Gelderland: doe mee aan enquête

on

De provincies Overijssel en Gelderland zijn allebei regenboogprovincie en willen graag weten hoe het nu gaat met LHBTI+’ers in Overijssel en Gelderland.

Daarom starten de provincies met Vizier Oost en Radboud Universiteit een onderzoek naar het welbevinden van LHBTI+’ers in Oost-Nederland.

Om dit onderzoek tot een succes te maken, zijn de provincies op zoek naar zoveel mogelijk LHBTI+’ers die de vragenlijst willen en kunnen invullen. Direct invullen kan hier: https://questions.socsci.ru.nl/index.php/597186?lang=nl

In 2019 is ook een soortgelijke enquête gehouden. Dit onderzoek gaat dieper in op de thema’s die ook zijn behandeld in het Samenlevingsonderzoek in 2019. Er is een aantal nieuwe vragen toegevoegd over veiligheid, sport, religie en wat de gemeente kan betekenen voor LHBTI+’ers.

De anonimiteit van deelnemers aan de enquête is gewaarborgd, ook als je je mailadres achter laat om kans te maken op een waardebon, zegt onderzoeker Eveline van Hilten – Rutten van Vizier Oost in de Roze Golf van 7 maart.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder