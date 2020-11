Gewonde asielzoekster uit Nigeria dreigt te worden uitgezet

on

De asielzoekster uit Nigeria die eerder dit jaar met kokend water werd overgoten in het asielzoekerscentrum in Gilze, krijgt geen verblijfsvergunning en dreigt het land te worden uitgezet.

De aanvraag van de 23-jarige Happy is afgewezen omdat de IND haar verklaringen over haar geaardheid ‘summier’ en niet ‘overtuigend’ vindt.

Happy is nog herstellende van haar eerste – en tweedegraads brandwonden, meldt LGBT Asylum Support die een brief heeft geschreven aan de staatssecretaris en aan de Tweede Kamer.

‘De risico’s die de staatssecretaris neemt zijn absoluut onaanvaardbaar’, legt voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support uit. ‘Homoseksualiteit is bij wet verboden in Nigeria en LHBTI’ers worden vaak slachtoffer van gruwelijk geweld.’

‘Ongekend’

‘Het nieuws over de homofobe actie waarvan Happy slachtoffer werd, is viraal gegaan. Ze heeft in de media verteld dat ze aangevallen is door landgenoten omdat ze lesbisch is.’

‘De Nigeriaanse Ambassade heeft ons meerdere keren gebeld om informatie te vragen over Happy, waaraan we natuurlijk niet meegewerkt hebben. Denkt de staatssecretaris werkelijk dat ze onopgemerkt en veilig kan terugkeren naar Nigeria? Dat is ongekend!’

Onderzoek

LGBT Asylum Support wijst ook op de onrechtmatige besluitvorming door de IND: ‘In meerdere opzichten is de werkinstructie 2019-17 onjuist toegepast. De IND mag termen als “bewustwordingsproces” en “zelfacceptatie” niet meer gebruiken. In verkapte vorm is dat in het besluit om Happy’s asielaanvraag af te wijzen toch gedaan:’

De stichting die zich inzet voor de belangen van LHBTI-asielszoekers verzoekt de staatssecretaris daarom om extern onderzoek te laten verrichten naar alle afwijzingen van asielaanvragen door de IND van LHBTI-asielzoekers sinds de invoering van de nieuwe werkinstructie in 2018.

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

