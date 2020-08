Asielzoekster loopt brandwonden op na aanval in AZC Gilze

on

Een asielzoekster uit Nigeria is begin deze week overgoten met kokend heet water. Ze was op bezoek bij haar vriendin in het azc in Gilze (foto). Dat heeft LGBT Asylum Support bekend gemaakt .

Het slachtoffer liep eerste- en tweedegraads brandwonden op. De aanvaller, een heteroseksuele vrouw uit Nigeria, probeerde het water over de vriendin van het slachtoffer en haar achttien maanden oude zoontje te gieten. Het slachtoffer sprong er tussen en kreeg het water over zich heen.

Zowel het COA als de Medische dienst GZA (GezondheidsZorg Asielzoekers) hebben volgens LGBT Asylum Support het slachtoffer niet geholpen. De stichting heeft daarover inmiddels een klacht ingediend.

Het GZA weigerde het slachtoffer te helpen omdat ze in een ander azc woont. Van het COA kreeg ze een verbod om nog in het azc te komen, omdat haar vriendin haar niet aangemeld had als bezoeker.

Treinreis

Het slachtoffer werd na een eerste hulp-behandeling bij de receptie van het azc naar een huisartsenpost gebracht. De volgende ochtend is ze met de trein teruggekeerd naar haar eigen azc in het noorden van het land, waar ze verdere medische assistentie heeft gekregen.

‘Het is werkelijk ongekend! Hoe kun je een kwetsbare LHBTI-asielzoekster, slachtoffer van een zwaar misdrijf, met eerste- en tweedegraads verbrandingen over de gehele rechterzijde van haar lichaam, een reis laten maken van bijna vijf uur?’

Het COA heeft nog geen reactie gegeven op de klacht.

Volgens COA-woordvoerder Edward Ernst is de bewoonster en haar zoontje overgeplaatst naar een andere azc. Met de andere bewoners van het azc in Gilze worden door het COA gesprekken gevoerd over omgangsvormen.

Aangifte

De stichting staat het slachtoffer bij het aangifte doen. De politie heeft inmiddels persoonlijk contact gehad met het slachtoffer en is bij haar geweest om aangifte op te nemen,

‘Het komt helaas vaak voor dat LHBTI-asielzoekers slachtoffer worden van geweld in azc’s. Maar zo’n ernstige verminking hebben we nog nooit meegemaakt’, zegt Kortekaas. In het eerste gesprek dat Kortekaas voerde met het slachtoffer vroeg ze zich hardop af hoe dit haar had kunnen gebeuren in Nederland.

De vriendin van het slachtoffer werd al langer lastiggevallen door de heteroseksuele vrouw en haar man. Het stel praat openlijk over zijn homohaat. Er was geen mogelijkheid om dit te melden bij het COA. Tijdens het geweldsdelict werd meerdere keren geroepen: ‘Two stupid lesbians’. Ook riep de man dat homoseksualiteit een taboe is in Nigeria en dreigde hij de benen en armen van het lesbische stel te breken. Nadat de vrouw het water over het slachtoffer gegoten had, zei ze blij te zijn dat ze dat had gedaan.

(Bron: LGBT Asylum Support, de Volkskrant; foto: screenshot NOS)

