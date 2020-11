Passantenonderzoek op parkeerplaats Bruggelen langs A1

on

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft ede politie een passantenonderzoek uitgevoerd op parkeerplaats Bruggelen langs de A1 bij Apeldoorn. Ook staat er op de parkeerplaats een groot bord met de oproep aan getuigen om zich te melden.

Het onderzoek en de oproep volgen na de vondst van een dode vrachtwagenchauffeur op zondagavond 25 oktober. De 47-jarige man werd die avond rond 21:30 uur in zijn vrachtwagen gevonden.

De politie is op zoek naar mensen die tussen vrijdagavond 23 oktober 19:00 uur en zondagavond 25 oktober op parkeerplaats Bruggelen zijn geweest. Ook komt de politie graag in contact met mensen die iets hebben gezien dat weekeinde rond of in de vrachtwagen.

Getuigen kunnen zich rechtstreeks melden bij de politie of via Roze in Blauw.

(Bron en foto: politie.nl)

