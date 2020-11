Scholen mogen niet vragen om homoseksualiteit af te wijzen

on

Een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer wil dat er zo snel mogelijk een eind komt aan de mogelijkheid die scholen hebben om ouders te verplichten afstand te nemen van homoseksualiteit.

Maandag is in de Tweede Kamer gedebatteerd over de manier waarop scholen invulling geven aan hun burgerschapsopdracht. Daarbij botsen twee grondrechten: er is een verbod op discriminatie, maar er is ook vrijheid van onderwijs en godsdienst.

Kamerleden stelden kritische vragen over reformatorische scholen, die van ouders mogen eisen dat ze een verklaring ondertekenen waarin een homoseksuele leefwijze wordt afgewezen.

Veilig klimaat

Scholen hebben het recht om die verklaring te vragen, zei minister Arie Slob in de Tweede Kamer. Dat komt voort uit de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van godsdienst. Tegelijkertijd zijn scholen verplicht om voor alle leerlingen te zorgen voor een veilig klimaat.

Zolang alle leerlingen gelijkwaardig worden behandeld, mag een school vragen om zo’n verklaring, legde Slob uit. ‘Men mag een opvatting hebben over de relatie tussen man en vrouw. En of u het er wel of niet mee eens bent, dat is de grondwettelijke vrijheid in dit land. Maar wat niet mag, is dat deze opvattingen er in de praktijk toe leiden dat leerlingen op ongelijke manier worden behandeld.’

‘Niet veilig’

De uitspraken van minister Slob zijn slecht gevallen bij onder meer belangenorganisatie COC. ‘Je kunt LHBTI-jongeren niet afwijzen of hun ouders een verklaring daartoe laten tekenen’, zegt voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Als je jongeren ermee schaadt, heeft het niet zoveel meer met de vrijheid van meningsuiting te maken.’

‘Wanneer je wordt afgekeurd om wie je bent, voel je je per definitie niet meer veilig’, twittert cabaretier Claudia de Breij. Ze schrijft dat haar middelbare school haar destijds juist steunde toen ze uit de kast kwam.

Eén op de vijf

Journalistiek platform Pointer concludeerde begin dit jaar dat één op de vijf reformatorische scholen vindt dat een relatie tussen personen van hetzelfde geslacht botst met het schoolprofiel.

Het gaat om 34 van de 137 scholen die zo’n schoolprofiel of document online hebben staan. In totaal zijn er volgens Pointer 170 reformatorische scholen.

(Bron: NOS)

