Roze Golf 08-11: Lisette liep vast in het huwelijk met haar man

Lisette groeide op in een strenggelovig milieu, was getrouw met een man, maar er klopte iets niet. Ze had gevoelens voor vrouwen, maar had geen idee waar ze terecht kon met haar verhaal.

35 Jaar Roze Golf: Pedovereniging Martijn werd in 2014 verboden. Hoe anders was dat in de jaren tachtig en negentig. De vereniging stond gewoon met een standje op de informatiemarkt tijdens de Roze Zaterdag . Er was zelfs in de politiek discussie over het toestaan van seks tussen minderjarigen onderling en tussen meerderjarigen en minderjarigen.

In 2002 was de vereniging Martijn niet meer welkom op de Roze Zaterdag in Breda; het jaar erop ook niet in Deventer. In de Roze Golf een gesprek uit 2002 met Martijn Uittenboogaard, toenmalig bestuurslid van Vereniging Martijn en Gert Hekma, toen docent homo- en genderstudies aan de Universiteit van Amsterdam.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 8 november tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

