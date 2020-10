Dode man in vrachtwagen op parkeerplaats A1 bij Apeldoorn

on

Op parkeerplaats Bruggelen langs de A1 bij Apeldoorn is zondagavond een dode man aangetroffen. De man is volgens de politie ‘onder verdachte omstandigheden’ gevonden. Het levenloze lichaam lag in de cabine van een vrachtwagen.

Een van de bezoekers van de parkeerplaats ontdekte rond kwart over tien het lichaam van de man en sloeg alarm. De parkeerplaats werd vervolgens afgesloten. De politie deed tot diep in de nacht onderzoek, maar kan nog niks zeggen over de doodsoorzaak.

Rijkswaterstaat sloot daarop de parkeerplaats af. Rond drie uur werd de vrachtwagen afgesleept en de parkeerplaats weer vrijgegeven. Of er sprake is van een misdrijf is nog niet bekend.

Parkeerplaats Bruggelen staat bekend als homo-ontmoetingsplaats; vooral in het aangrenzende bos ontmoeten mannen elkaar voor onder meer seksuele contacten.

(Bron en screenshot: Omroep Gelderland)

