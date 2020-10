Lesbische stellen trouwen tijdens militaire bruiloft in Taiwan

on

Twee lesbische stellen zijn vrijdag getrouwd tijdens de traditionele collectieve bruiloft van het Taiwanese leger. Twee officieren trouwden met hun partner. Het is voor het eerst dat LHBTI-koppels meedoen aan de collectieve bruiloft.

In Taiwan is het een gebruik dat militairen gelijktijdig trouwen en dat vieren met een groot feest. Dit jaar gaven 188 koppels elkaar het ja-woord. Het ministerie van Defensie roemt de diversiteit van de kersverse koppels als een ‘open en progressieve stap naar de toekomst’.

Taiwan was vorig jaar het eerste Aziatische land dat het burgerlijk huwelijk openstelde voor paren van gelijk geslacht.

Pride

De eilandstaat is een van de LHBTI-vriendelijkste plekken in Azië. In de hoofdstad Taipei wordt jaarlijks de grootste Gay Pride van Azië gehouden, zaterdag voor de 18e keer.

Sinds de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht zijn zo’n 4000 LHBTI-huwelijken in Taiwan voltrokken. Vorig jaar zouden eigenlijk al drie homokoppels deelnemen aan de militaire massabruiloft, maar zij trokken zich terug.

Inspiratie

Majoor Wang Wi barstte in tranen uit na de huwelijksvoltrekking. ‘Ik hoop dat de zichtbaarheid van LHBTI’ers groter wordt zodat iedereen begrijpt dat wij gewoon een onderdeel van de maatschappij zijn’, zei ze tegen persbureau Reuters.

Een andere bruid, luitenant-ingenieur Chen Ying-hsuan, zei te hopen dat soldaten die worstelen met hun geaardheid zullen worden geïnspireerd door de bruiloft. ‘Weet dat je niet alleen bent.’

(Bron: NOS; foto: screenshot inguier.net)

