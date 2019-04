Burgerlijk huwelijk Taiwan open voor paren van gelijk geslacht

on

Op 24 mei loopt de termijn af die het Constitutioneel Hof had gesteld in 2017. Dan vervalt de wet die het burgerlijk huwelijk alleen openstelt voor man en vrouw. Het Hof bepaalde in 2017 dat de bestaande huwelijksrecht in strijd met het recht op gelijke behandeling en daarmee ongrondwettig.

In totaal hebben 157 paren van gelijk geslacht zich al gemeld om zich te laten registreren voor een huwelijk. Onder de trouwlustigen zijn schrijver Chen Hsueh’s en haar partner.

In november werd een referendum gehouden over de vraag of het homohuwelijk gelegaliseerd moest worden. 6.949.697 Taiwanese kiezers stemden tegen, terwijl 3.382.286 vóór stemden.

Voorstellen om de wet aan te passen, haalden telkens geen meerderheid in het parlement.

(Bron: Taiwan News; foto: Guy of Tapei)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws