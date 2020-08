Actie om gewonde 23-jarige vrouw uit Nigeria te steunen

on

LGBT Asylum Support is een actie gestart om de asielzoekster uit Nigeria te steunen, die eerder deze week gewond raakte bij een ruzie in het asielzoekerscentrum in Gilze.

De 23-jarige vrouw met de bijnaam Happy, kreeg kokend heet water over zich heen, toen ze haar vriendin met haar zoontje wilde beschermen. Ze liep daarbij tweedegraads brandwonden.

LGBT Asylum Support roept op om samen met je geliefde of alleen met je handen een hart te vormen en een foto daarvan te delen op social media #HartvoorHappy .

Een kaartje sturen kan ook: Happy, p/a Noorderstationsstraat 40, 9717 KP Groningen.

Een financiële bijdrage is welkom via IBAN NL47 TRIO 0212 4621 72 o.v.v. #HartvoorHappy.

(Bron: LGBT Asylum Support)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws