Arrestaties na overgieten van vrouw met kokend water in azc

on

Een man en en vrouw uit Nigeria zijn zondag aangehouden. Ze worden verdacht een lesbische vrouw te hebben overgoten met kokend heet water.

Het slachtoffer liep meerdere tweedegraads brandwonden op. De vrouw moest behandeld worden in een ziekenhuis in Tilburg.

De vrouw, een bewoonster van een azc in Friesland, was vorige week op bezoek bij haar vriendin in Gilze.

Er ontstond ruzie met de man en de vrouw, dat de twee uitschold voor ‘stomme lesbiennes’. De leiding werd erbij geroepen, maar die kon niet voorkomen dat de bezoekende vrouw werd overgoten met kokend water door de vrouw van het (hetero-)stel.

Ook de vriendin van het slachtoffer raakte gewond. Zij werd geslagen.

LGBT Asylum Support startte een actie om het slachtoffer een hart onder de riem te steken.

(Bron en screenshot: NOS)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws