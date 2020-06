Global Pride 2020 trekt naar verwachting 300 miljoen kijkers

on

Het is Global Pride Day. Via een aantal videokanalen en via Facebook kun je de hele dag kijken naar optredens van diverse artiesten, onder wie Pabllo Vittar, Ava Max, Olivia Newton John en Thelma Houston.

Ook komen LHBTI-activisten aan het woord. Wereldwijd worden zo’n 300 miljoen kijkers verwacht.

Meer informatie is te vinden op de site van Global Pride.

Kijken kan op verschillende manieren, hier vind je welke.

Omdat het Global Pride is, is er in Enschede een Rainbow Sit In, georganiseerd door COC Twente Achterhoek.

(Bron: Roze Golf; foto: Global Pride)

