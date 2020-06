Op aantal ambassades in Moskou hangt regenboogvlag in top

on

Op de ambassades van Amerika, Australië, Canada, Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland hing zaterdag de regenboogvlag in top. De vlag werd gehesen als steun voor LHBTI’ers in Rusland.

In een videoboodschap met Russische ondertitels zegt de Amerikaanse ambassadeur dat het hier om universele mensenrechten gaat. Hij sprak zich uit tegen haat, veroordelen en vervolging.

Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskow zei dat het hijsen van de regenboogvlag op de Amerikaanse ambassade niet is toegestaan. Hij sprak de hoop uit dat het ministerie van Buitenlandse Zaken daartegen in actie komt.

‘Homopropaganda’ is in Rusland verboden. Ook het tonen van liefde tussen mensen van gelijk geslacht is niet toegestaan. Volgens mensenrechtenorganisaties blijven homohaat, geweld en discriminatie in Rusland onbestraft.

(Bron: RTL-Niuews; foto: Amerikaanse ambassade in Moskou – Twitter)

Categorieën:Nieuws