Sit in-actie in Enschede voor sociale acceptatie van LHBTI’ers

Zaterdagmiddag is er in Enschede een Rainbow Sit In om aandacht te vragen voor de acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit. De demonstratie wordt gehouden op de Lasonderbleek in Roombeek en wordt georganiseerd door COC Twente-Achterhoek.

Gekozen is om de demonstratie op zaterdag 27 juni te houden, Global Pride Day. Deze dag is er via sociale media wereldwijd aandacht voor de strijd voor rechten voor seksuele minderheden

Wereldwijd zijn allerlei parades voor lhbt+ (lesbisch, homo, bi- transgender en andere variaties) afgelast. Als alternatief zijn er zaterdag 24 uur lang optredens en speeches die te volgen zijn via sociale media en een speciaal Youtube-kanaal.

‘De aandacht is nog altijd hoognodig. Veel jongeren worstelen met hun geaardheid, transgenders worden op de arbeidsmarkt gediscrimineerd en mannen- en vrouwenstellen, die hand in hand lopen, worden aangestaard, uitgescholden of erger’, aldus het COC.

De Rainbow Sit In wordt zaterdag gehouden tussen 12:00 en 14:00 uur op Lasonderbleek in Enschede. Het COC adviseert een kleedje en een picknickmand mee te nemen, om te gaan zitten rondom een van de regenboogvlaggen die op de bleek verspreid liggen. Daarmee moet het mogelijk zijn om 1.5 meter afstand te houden.

Ook adviseert het COC om rekening te houden met het weer en voldoende drinken, zon- en regenbescherming mee te nemen.

(Bron: Roze Golf)

