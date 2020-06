Roze Golf 28-06: De Rainbow Sit In op de bleek in Enschede

on

In Enschede wordt zaterdag de Rainbow Sit In gehouden om aandacht te vragen voor de acceptatie van LHBTI’ers. De sit in wordt gehouden in Roombeek op de Lasonderbleek. In de Roze Golf een uitgebreid verslag van deze demonstratie.

De aangekondigde uitzending vanaf de men-only camping in Loosdrecht met de favoriete schlagers van camping-eigenaar Wim, schuift een week door en wordt zondag 5 juli uitgezonden.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 28 juni tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

