Global Pride 2020 is alternatief voor manifestaties en parades

Op zaterdag 27 juni wordt Global Pride 2020 gehouden. Gedurende 24 uur is het virtuele evenement te volgen via internet. Global Pride is een alternatief voor de LHBTI-manifestaties en – parades die wereldwijd zijn afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Global Pride biedt de LHBTI-gemeenschap over de hele wereld de gelegenheid om samen te komen en diversiteit en gelijkheid te vieren met muzikale en artistieke optredens, toespraken van activisten en campagnevoerders en toespraken van publieke figuren.

Wie mee wil doen, kan zich melden. Ook zoeken de organisatoren vrijwilligers die willen meewerken om de Global Pride organisatorisch in goede banen te leiden.

Global Pride is een initiatief van InterPride en the European Pride Organisers Association en wordt ondersteund door diverse nationale Pride-organisaties.

(Bron en afbeelding: Global Pride)

