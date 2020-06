FreeBekzat: man voert actie om zijn geliefde vrij te krijgen

on

Op social media is een filmpje te zien van Arman uit Kazachstan. Het filmpje is een schreeuw om hulp om zijn geliefde vrij te krijgen.

Zijn vriend, Bekzat (links op de foto), wordt door zijn ouders thuis vastgehouden omdat zij niet accepteren dat hun zoon homoseksueel is.

Dit is de begeleidende tekst bij het filmpje, dat onder meer hier te zien is.

#FreeBekzat

‘Hallo! Mijn naam is Arman. Ik kom uit Kazachstan en ik ben homo. Ik heb een geliefde. Zijn naam is Bekzat Mukashev. Bekzat’s ouders zijn Bekbolat en Maryam. Ze accepteren niet dat de zoon homo is. Vaak sloten ze hem thuis op, sloegen hem, intimideerden hem en probeerden hem te behandelen voor homoseksualiteit. Ze volgden me ook en bedreigden me met represailles. We liepen verschillende keren weg, maar zijn ouders vonden ons altijd en brachten Bekzat terug naar huis.’

‘In januari hebben ze een hersenoperatie op hem uitgevoerd zonder doktersverklaring. Ouders dachten dat hij geen homo meer zou zijn. Daarna vluchtten we naar Moskou, maar in maart keerde Bekzat terug naar Kazachstan om een ​​paspoort te maken. Hij had geen tijd om terug te gaan. Kazachstan heeft de quarantainegrenzen gesloten. ‘

‘Op 13 juni vonden ouders Bekzat en werd hij ontvoerd. Ze houden hem thuis en voorkomen dat we contact opnemen en laten advocaten hem niet zien. Verspreid deze video alsjeblieft zodat veel mensen dit te weten komen, dat ik niet zal opgeven! Ik zal vechten voor mijn liefde! Steun onze flashmob. Praat er alsjeblieft over waar je kunt. Het is belangrijk dat de hele wereld weet dat zijn ouders bang zijn om toe te geven dat Bekzat homo is en de wet overtreden door zijn 29-jarige zoon met geweld thuis te houden. Help ons Bekzat te bevrijden.’

(foto: screenshot filmpje #FreeBekzat)

