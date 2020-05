Leerstraf geëist na het belagen van homostel in Amsterdam

on

Tegen een 15-jarige jongen, die verdacht wordt van het belagen van een homostel in Amsterdam, is door het Openbaar Ministerie een leerstraf van 35 uur geëist.

Ook wil justitie dat de jongen een schadevergoeding van 850 euro aan het stel betaalt.

‘Het is een groot goed in ons land om te kunnen zijn wie je bent en daarbij uiting te geven aan je gevoelens. Iedereen moet in vrijheid met een geliefde hand in hand kunnen lopen’, luidt de verklaring van het Openbaar Ministerie.

Confrontatie

De jongen meldde zichzelf op het politiebureau. Het stel werd belaagd in de Molukkenstraat. Daarbij werd het homostel door een groep jongens bespuugd en uitgescholden. Het stel filmde een deel van het voorval.

Groepsdiscriminatie

De 15-jarige jongen wordt verdacht van groepsdiscriminatie en het beledigen van het stel, maar niet van het bespugen, zo laat het OM weten.

Inmiddels zijn er ook meer verdachten aangehouden door de politie. Zij zijn meerderjarig.

(Bron: AT5)

