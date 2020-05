Derde verdachte opgepakt na beledigen en bespugen homostel

on

De scooterbestuurder die vorige maand een homostel in Amsterdam in het gezicht zou hebben gespuugd, is aangehouden. Het gaat om een 21-jarige man. Eerder zijn al twee jongens van 20 en 15 jaar aangehouden.

De advocaat van de slachtoffers, Sébas Diekstra, schrijft op Twitter: ‘Bijzonder goed werk van politie en het Openbaar Ministerie.’ De man werd vorige week aangehouden meldt de politie.

Het stel, Daniël en Fabio, is de afgelopen maand twee keer lastig gevallen in de Indische Buurt in Amsterdam-Oost. Het eerste incident was op eerste paasdag, het tweede vorige week zondag.

De aangehouden mannen worden verdacht van betrokkenheid bij het incident op eerste paasdag.

(Bron: NOS, AT5)

