Homostel in Amsterdam wordt uitgescholden en bespuugd

In Amsterdam is zondag een homostel belaagd door een groep tieners. Ze kregen doodsverwensingen naar hun hoofd geslingerd en werden bespuugd.

Het stel, Fabio en Daniël, liep hand in hand naar een supermarkt aan de Molukkenstraat in Amsterdam. ‘Ik hoorde ineens achter me een van hen “kankerhomo’s” zeggen’, vertelt Fabio tegen AT5. Hij keerde om en vroeg de jongens te herhalen wat ze zeiden. Ze bleven hen uitschelden. Daarop belde Fabio de politie.

De meeste jongens gingen er van door toen ze doorhadden dat de politie in aantocht was, op twee na. Fabio filmde de jongens met zijn telefoon, waarna de situatie uit de hand dreigde te lopen. Omstanders probeerden de zaak te sussen.

Toen de politie arriveerde, waren alle belagers vertrokken, maar nadat de agenten weer weg waren, keerden er twee terug op een scooter en bespuugden Fabio, waarna ze er vandoor gingen.

Fabio is geboren in Brazilië, ‘een plek waar de president zegt dat hij liever een dode zoon heeft dan een homo… Daarom voel ik me nog meer boos op deze situatie – omdat ik dit in Brazilië zou kunnen verwachten, maar niet hier ;(‘

Het stel heeft vaker te maken gehad met discriminatie, maar meestal lopen ze gewoon door. ‘Op een gegeven moment ben je er gewoon klaar mee. En nu leek de hele groep erachter te staan, ze waren zo opgefokt’, zegt Daniël tegen AT5.

(Bron: AT5, Facebook; screenshot: Facebook)

