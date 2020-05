Costa Rica stelt huwelijk open voor paren van gelijk geslacht

on

In diverse steden in Costa Rica gaven paren van gelijk geslacht elkaar het jawoord in de nacht van maandag op dinsdag. Om middernacht werd het nieuwe wetsartikel van kracht dat het burgerlijk huwelijk openstelt voor paren van gelijk geslacht.

Costa Rica is daarmee het eerste land in Centraal Amerika waar homoseksuelen kunnen trouwen.

Alexandra Quiroses (links) en Dunia Araya waren de eersten die trouwden. De openstelling van burgerlijk werd ingeluid met een speciaal programma over de historische strijd tegen seksuele discriminatie, een initiatief van de organisatie Sí Acepto Costa Rica. Het programma was te zien op televisie en te volgenvia sociale media

De wet is ingevoerd na een uitspraak van het hooggerechtshof, dat een verbod op huwelijken anders dan tussen man en vrouw in strijd met de grondwet is.

(Bron: Nu.nl, BBC Mundo; foto: Twitter)

