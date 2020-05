Aandacht voor Internationale dag tegen homo- en transfobie

on

Op tal van plekken is aandacht voor de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie (IDOHOT). Deze internationale dag is in 2003 in Canada in het leven geroepen.

Gekozen werd voor 17 mei omdat dat de dag was waarop in 1990 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit officieel schrapte van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten, de International Classification of Diseases.

Tot dan toe stond homoseksualiteit op die lijst als psychische aandoening te boek met alle nadelige gevolgen voor lesbiennes, homoseksuelen en biseksuelen.

Geloof

Vanwege de corona-uitbraak wordt er veelal op kleine schaal aandacht besteedt aan IDOHOT. Zo staat Geloof in Rijnmond zondag in het teken van IDAHOT. De wekelijkse kerkdienst op TV Rijnmond komt uit de Hoflaankerk in Rotterdam en is vanaf 10:00 uur te volgen op TV Rijnmond . Ook via rijnmond.nl en de Rijnmond-app is het programma te volgen.

Regenboogvlag

Op het gemeentehuis van Nieuwkoop wappert zondag voor de allereerste keer de regenboogvlag. Ook alle fractieleden van D66 Nieuwkoop hangen thuis de vlaggen uit.

In Roermond wordt de Stationstunnel roze verlicht en in Weert hangen op de Markt sinds vrijdag vijf regenboogvlaggen in top. Het hele weekeinde blijven de regenboogvlaggen daar hangen vanwege IDAHOT. Wethouder Geert Gabriëls: ‘Ik vind het belangrijk om in deze moeilijke coronatijd toch een symbolische actie te kunnen uitvoeren. Weert is – samen met Roermond – Regenboogstad. Dat houdt in dat we ons sterk maken voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTI-ers. Dat laten we tijdens IDAHOT weer zien!’

Gent heeft sinds vrijdag het grootste regenboogzebrapad van Vlaanderen. Op diverse gebouwen in Gent wappert zondag de regenboogvlag. Het roze huis in Gent, Casa Rosa, lanceert via sociale media de raamactie #IDAHOT #inuwkot.

Op het parlementsgebouw van Brandenburg in Potsdam hangt tot 22 mei de regenboogvlag.

Paarse krant

De AP Hogeschool in Antwerpen vervult een voortrekkersrol bij de anti-pestcampagne tijdens de Paarse Week. Studenten en lectoren uit verschillende opleidingen hebben de ‘Paarse krant’ uitgebracht met bijbehorende website.

Mr Gay Belgium

De gevel van het De Keyser Hotel in Antwerpen is sinds vrijdag voorzien van een regenboogvlag van maar liefst 25 meter. De vlag werd gehesen in aanwezigheid van Mr Gay Belgium 2019 Matthias De Roover, burgemeester Bart De Wever en Antwerps Schepen van Gelijke Kansen Karim Bachar.



Matthias De Roover: ‘Ook in tijden van Corona moeten we solidariteit tonen in de strijd tegen holebi- en transfobie en mogen we zeker het welzijn van LGBT’ers niet vergeten.’

‘IDAHOT 2020 is daarnaast het 30-jarig jubileum van de schrapping van homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten. Dat konden we niet zomaar voorbij laten gaan.’ aldus De Roover.

(Bronnen: ATV, Nederweert24, De Nieuwkoper, RND, RTV Rijnmond)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws