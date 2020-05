Stationstunnel Roermond kleurt 17 mei tijdens IDAHOT roze

on

In Roermond kleurt zondag de Stationstunnel roze. De stad wil daarmee aandacht vragen voor de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT).

Wethouder Smitsmans: ’ Deze corona-tijd vraagt het uiterste van ons allemaal. Langzaam en voorzichtig willen we terug naar normaal. Daarom is het ook belangrijk dat we als Regenboogstad zichtbaar stilstaan bij 17 mei. Want we blijven staan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn en mee kan doen.’

Internationale dag

17 mei is jaarlijks de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Op deze dag vragen LHBTI-organisaties aandacht voor de sociale onwenselijkheid van homo- en transhaat. De dag werd in 2003 in het leven geroepen en inmiddels doen zo’n 130 landen mee.

Op 17 mei 1990 schrapte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit officieel van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten. Vóór die tijd stond homoseksualiteit op die lijst namelijk geregistreerd als een psychische aandoening. Daarom wordt IDAHOT jaarlijks op 17 mei gevierd.

Carnaval

De tunnel werd begin vorig jaar gerenoveerd, waarbij ook de verlichting werd aangepast. Tijdens carnaval dit jaar was de tunnel verlicht in rood, geel en groen. Normaal is de verlichting blauwachtig getint.

(Bron: gemeente Roermond, 1L; foto: Stationstunnel tijdens carnaval – John Peters Fotografie – Facebook)

