Kaartenactie gestart voor asielzoekers die in Zoutkamp zitten

on

LGBT Asylum Support is een kaartenactie gestart voor de 61 asielzoekers die in quarantaine zitten in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp.

Van de 61 asielzoekers zijn er 28 besmet met het coronavirus . De groep is eerder deze week vanuit het Asielzoekerscentrum in Sneek overgeplaatst naar de kazerne in Zoutkamp, waar ze veertien dagen verplicht binnen moeten zitten. Onder de asielzoekers zijn families met kleine kinderen die 15 minuten de tijd kregen om hun spullen te pakken voor vertrek naar Zoutkamp. De kazerne wordt bewaakt door politie en militairen.

Volgens LGBT Asylum Support is de informatieverstrekking aan de asielzoekers onder de maat. Het gaat om informatie ‘die hun louter bang en angstig maakt’.



Om de asielzoekers in Zoutkamp een hart onder de riem te sturen, roept LGBT Asylum Support iedereen op om ze een kaartje te sturen onder het motto ‘#EenHartvoorZoutkamp’

Dat kaartje kan naar:

Willem Lodewijk van Nassaukazerne

Strandweg 21, 9974 SM Zoutkamp

(Bron en foto’s: LGBT Asylum Support)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:En verder