Eurovisie Songfestival volgend jaar definitief in Rotterdam

Rotterdam mag in 2021 opnieuw het Eurovisie Songfestival organiseren. Dat is bekendgemaakt tijdens de speciale tv-uitzending Eurovision: Europe Shine A Light, die zaterdagavond in 45 landen live werd uitgezonden als vervanging van de finale van het songfestival.

De 65ste editie van het songfestival zou dit jaar in Ahoy worden gehouden, maar werd in maart afgelast als gevolg van de coronacrisis. NPO, NOS en AvroTros hebben samen met de gemeente Rotterdam en de European Broadcasting Union (EBU) de mogelijkheden onderzocht om het songfestival in 2021 voor Rotterdam te behouden.

Rotterdam besloot eerder al om nog eens 6,7 miljoen euro opzij te leggen om het festival volgend jaar te kunnen organiseren. De stad had al miljoenen uitgegeven voor het afgelaste songfestival.

‘Vertrouwen’

Wethouder Kasmi van Rotterdam zegt tegen RTV Rijnmond het ‘erg fijn te vinden dat de omroepen en de EBU opnieuw het vertrouwen hebben om samen met ons alsnog een onvergetelijke 65e editie van het Eurovisie Songfestival neer te zetten’.

‘Dat is een groot compliment voor al die mensen die in de afgelopen maanden zo hard bezig zijn geweest met de voorbereidingen hier in Rotterdam. Wij zijn klaar om er een feest van en voor iedereen van te maken. Iets om – zeker in deze moeilijke tijden – met elkaar naar uit te kijken.’

‘Sinds het annuleren van het songfestival zie ik een enorme veerkracht en creativiteit bij de organisatoren in Rotterdam en bij het team in Hilversum. Petje af hoe zij in korte tijd een prachtige tv-show als alternatief hebben gebracht. Dat geeft alle vertrouwen voor een geweldige editie in 2021’, aldus Kasmi.

Onduidelijk

Omdat het onduidelijk is hoe het coronavirus de situatie in het komende jaar zal beïnvloeden, worden verschillende scenario’s uitgewerkt. In de komende weken en maanden worden meer details bekend, net als de data van het Eurovisie Songfestival 2021. Mensen die tickets hadden voor dit jaar, horen volgende week of ze die kunnen houden of kunnen inwisselen voor geld.

De artiesten die aan het Eurovisie Songfestival 2020 hadden moeten meedoen, zongen aan het einde van de uitzending zaterdagavond gezamenlijk Love Shine a Light, het winnende nummer uit 1997:

(Bron: NOS, RTV Rijnmond, foto: Ahoy)

