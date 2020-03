Frist Huffnagel is niet van plan te vertrekken als voorzitter AGP

on

Voorzitter Frits Huffnagel blijft voorzitter van Amsterdam Gay Pride. In een open brief hadden 95 organisaties het vertrek van Huffnagel geëist.

Huffnagel ligt onder vuur na zijn uitspraken dinsdag in het NPO Radio1-programma Smaakmakers. Hij gaf zijn mening over de vluchtelingencrisis aan de grens tussen Turkije en Griekenland en zei onder meer: ‘Nee, geen nieuwe vluchtelingen […] die mensen moeten hier niet naartoe […] wij zien een kind en denken dan ‘oh wat zielig’, terwijl we zien niet die vader die daarachter staat die misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder die daarachter staat die dat heeft gefaciliteerd.’

De organisaties noemen in de brief die is opgesteld door de actiegroep #NotMyPride het ‘onacceptabel dat Pride Amsterdam wordt geleid door een voorzitter die een xenofobe kijk heeft op vluchtelingen’.

Spijt

Frits Huffnagel bood in een verklaring van het gehele bestuur van Amsterdam Gay Pride zijn excuses aan.

‘Ik wil mijn excuses aanbieden en heb er spijt van dat mijn woorden een deel van onze achterban hebben gegriefd en pijn hebben gedaan. Uiteraard hecht ik aan de vrijheid van meningsuiting. Helaas worden mij op internet standpunten toegedicht die ik niet heb of had. Ik had echter niet verwacht dat mijn mening zo sterk zou worden geplakt op de Pride organisatie. Dat had ik beter moeten inschatten. Ik trek hier mijn les uit voor de toekomst. Uiteraard blijf ik mij inzetten voor de Pride community, zoals ik dat ook de afgelopen jaren met veel passie en liefde heb gedaan.’

De rest van het bestuur distantieert zich in de verklaring van uitspraken van Huffnagel, die hij dinsdag deed in het Radio 1-programma Spraakmakers.

Emotioneel overleg

Woordvoerder Danny de Vries van Amsterdam Gay Pride bevestigt in de Volkskrant dat Huffnagel zijn functie als voorzitter niet neerlegt. ‘Het bestuur had een emotioneel overleg, maar er is geen ruzie gemaakt. Frits heeft de laatste jaren veel gedaan voor de community. Dat werd ook binnen het bestuur erkend.’

‘We gaan de komende periode gesprekken aan met partijen die ongenoegen hebben geuit’, zegt De Vries.

(Bron: de Volkskrant, Roze Golf; foto: screenshot Spraakmakers)

