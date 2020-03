COC A'dam: Huffnagel moet weg na mening over vluchtelingen

on

COC Amsterdam eist dat voorzitter Frits Huffnagel van Amsterdam Gay Pride aftreed, na zijn uitspraken over vluchtelingen. Daarnaast schort COC Amsterdam de samenwerking met Pride Amsterdam op tot Huffnagel vertrokken is.

In het NPO Radio1-programma Smaakmakers gaf Huffnagel, oud-wethouder van Amsterdam en Den Haag en actief binnen de VVD, dinsdag zijn mening over de vluchtelingencrisis aan de grens tussen Turkije en Griekenland.

‘Oh wat zielig’

Huffnagel zei onder meer: ‘Nee, geen nieuwe vluchtelingen […] die mensen moeten hier niet naartoe […] wij zien een kind en denken dan ‘oh wat zielig’, terwijl we zien niet die vader die daarachter staat die misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder die daarachter staat die dat heeft gefaciliteerd.’

Amsterdan Gay Pride reageerde op Facebook op de uitlatingen van de voorzitter: ‘Pride Amsterdam vindt dat personen die hun land ontvluchten vanwege hun geaardheid en/of genderidentiteit altijd een beroep moeten kunnen doen op de gastvrijheid van het vrije westen, dus ook op Europa in het algemeen en Nederland in het bijzonder’.

Aftreden

COC Amsterdam zegt in een open brief dat het volstrekt oneens is met Huffnagel en spreekt van ‘zeer ongenuanceerde en kwetsende uitspraken over vluchtelingen en migranten’. Ook vindt COC Amsterdam dat AGP onvoldoende afstand neemt van de uitspraken van haar voorzitter.

‘We willen u aanraden om serieuze maatregelen te nemen, waaronder minimaal het doen aftreden van de voorzitter,’ eist COC Amsterdam. ‘We zien graag een ontwikkeling van uw organisatie die inclusiever is.’

(Bron: COC Amsterdam, Spraakmakers; foto: screenshot Spraakmakers)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws