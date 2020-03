Broer verdubbelt beloning: wie vermoordde Scott Johnson?

on

In Australië is de beloning verdubbeld tot twee miljoen dollar voor de gouden tip die leidt tot de veroordeling van de moordenaar van Scott Johnson.

De overheid van New South Wales had de beloning in december 2018 al verhoogd van 100.000 naar 1 miljoen dollar; Steve Johnson, de broer van het slachtoffer, heeft dat bedrag nu verdubbeld.

Het stoffelijk overschot van de toen 27-jarige Amerikaan Scott Johnson werd op 10 december 1988 gevonden aan de voet van een klif in Blue Fish Point, nabij North Head op Manly. Onderzoek wees destijds uit dat Scott zelf een einde aan zijn leven had gemaakt.

Uit nieuw onderzoek in 2017 bleek dat Scott van de klif was gevallen ‘als gevolg van feitelijk of dreigend geweld’ vanwege zijn homoseksualiteit. Er waren in de tijd dat het lichaam van Scott werd gevonden bendes actief die het hadden voorzien op homo’s. Ze trokken naar locaties in Sydney waar ze homo’s dachten aan te treffen om hen aan te vallen.

Voor het onderzoek in 2017 is een aantal getuigen gehoord, waaronder mannen die destijds behoorden tot dergelijke bendes.

‘Elke poging die ik doe om zijn moordenaars te helpen vinden, is ook het erkennen van pesten en haatmisdrijven in onze gemeenschap’, aldus Steve in The Sydney Morning Herald.

‘Met een beloning van maximaal 2 miljoen dollar op tafel hoop ik dat Scott eindelijk gerechtigheid krijgt.’

‘Alsjeblieft, doe het voor Scott, doe het voor alle homomannen die het slachtoffer zijn van haatmisdrijven. En nu, doe het voor jezelf.’

NSW-politiecommissaris Mick Fuller weet dat er mensen zijn met informatie en heeft Steve Johnson beloofd dat de onderste steen boven komt.

‘Het zijn 31 lange jaren geweest voor Scott’s familie in de zoektocht naar antwoorden. Hun toewijding is net zo inspirerend als hartverscheurend.’

Kijk hier voor een tijdlijn van de gebeurtenissen.

(Bron: Sydney Morning Herald, ABC News; foto: familie Johnson)

