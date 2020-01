NikkieTutorials in video: heksenjacht op dader moet stoppen

on

Youtuber NikkieTutorials roept iedereen op om te stoppen met de heksenjacht op de man die haar chanteerde. In haar eerste video na haar coming-out vertelt ze dat ze weet wie het is, maar dat ze zijn naam niet openbaar maakt.

Op YouTube verschenen video’s van mensen die denken te weten wie haar onder druk zette. ‘Ik vraag jullie om daarmee te stoppen. Het is mijn recht om te beslissen of de naam naar buiten komt’, zegt De Jager.

Dankzij de politie weet ze wie verantwoordelijk was voor de dreigementen. ‘Ik weet zijn naam, telefoonnummer, mailadres en zelfs waar hij woont. Toen ik hoorde wie hierachter zit, was ik in shock. Het is niet iemand die jullie kennen’, zegt ze tegen haar volgers. ‘Het is iemand die ik niet eens persoonlijk ken.’

Ruim twee weken geleden maakte NikkieTutorials, die in het echt Nikkie de Jager heet, bekend dat ze transgender is. Haar coming-out werd nieuws over de hele wereld en de video is meer dan 33 miljoen keer bekeken. Ze maakte de video omdat ze werd gechanteerd door iemand die dreigde haar verhaal naar de media te lekken.

De youtuber noemt het beangstigend maar ook bevrijdend dat ze weet wie haar chanteerde. Dat ze zijn naam niet bekendmaakt, noemt ze ‘een van de moeilijkste beslissingen ooit.’

‘Als ik zeg wie het is, doe ik hetzelfde als wat hij bij mij deed. Wil ik dat echt? Ik heb de macht om iemands leven te verwoesten, maar daarmee ook het leven van zijn familie, zijn kinderen en zijn omgeving. Ik wil mijzelf niet verlagen tot zijn niveau, ik sta daar boven.’ Ook vindt ze dat hij zijn straf al heeft gehad. ‘Ik denk dat hij bang is dat zijn naam wordt gelekt naar de pers.’

De manager van NikkieTutorials wil niet zeggen of De Jager aangifte heeft gedaan.’Vooralsnog deelt Nikkie via haar video’s wat zij wil delen met de wereld’, legt hij uit aan het ANP.

(Bron: NOS; foto: screenshot video Nikkie Tutorials)

