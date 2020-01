Parkeerplaats Westerveld bij Emmen zeker tot april 2021 dicht

on

Parkeerplaats Westerveld langs de N34 bij Emmen wordt komende maandag afgesloten. De afsluiting heeft te maken met de verbreding van de N34 en duurt in elk geval tot april 2021. Of de parkeerplaats daarna weer opengaat, is nog niet bekend.

De provincie heeft daarover nog geen besluit genomen, zo laat een woordvoerder weten.

Het aan de parkeerplaats grenzende Noordbargerbos staat bekend als homo-ontmoetingsplek. Dat mannen elkaar daar ontmoeten, is sommige buurtbewoners een doorn in het oog. Het leidde in juni 2018 tot een conflict, nadat een boze buurtbewoner bij de ingang naar het bos met zijn tractor een aarden wal had opgeworpen.

De man maakte vervolgens met zijn mobiele telefoon foto’s van bezoekers en geparkeerde auto’s. Daarbij kwam het tot een woordenwisseling. Een aantal bezoekers beweerde dat de man had gedreigd hen met de tractor omver te rijden; de boze buurtbewoner deed aangifte dat zijn telefoon was afgepakt door een van de bezoekers van het bos.

(Bron en foto’s: Roze Golf)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws