Roze Golf 02-02: Marjolijn is non-binair en legt uit wat dat is

Marjolijn uit Enschede voelt zich geen vrouw en geen man. Als ze dan toch moet zeggen wat ze is, dan noemt ze zich ‘non-binair’. In de Roze Golf legt ze uit hoe dat zit en hoe ze tot dat inzicht gekomen is.

Deze week was de loting voor de halve finales van het Eurovisie Songfestival. Onze songfestivaldeskundige Barry van Cornewal was erbij en heeft het laatste nieuws uit Rotterdam, de stad waar het 65ste songfestival dit jaar gehouden wordt.

Maike en Chris leggen uit wat hun favoriete liedje is en waarom. Zij zijn als begeleiders betrokken bij de Jong&Out-bijeenkomsten die zondag 9 februari van start gaan in Winterswijk.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 2 februari tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel