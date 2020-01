Gechanteerde YouTube-ster Nikkie uit de kast als transgender

on

De wereldberoemde Nederlandse Youtube-ster NikkieTutorials (Nikkie de Jager) is transgender. Dat vertelt ze in haar nieuwste video. ‘Het is 2020 en ik wil het jaar beginnen met de waarheid.’

‘Ik ben in het verkeerde lichaam geboren. Het betekent dat ik transgender ben. Het is eng om dit te filmen, maar het voelt zo bevrijdend’, zegt ze.

Nikkie Tutorials zegt dat ze nu met haar verhaal naar buiten komt, omdat er mensen zijn die haar chanteerden en dreigden naar de pers te stappen. Ze noemt hun acties walgelijk

‘Sinds mijn geboorte denk ik al dat ik een meisje ben’, zegt de 25-jarige Nikkie in de video. ‘Ik kon maar niet begrijpen waarom ik een broek aan moest.’ Op haar veertiende begon ze met het slikken van hormonen om te voorkomen dat ze nog langer zou worden. Op haar negentiende was haar transformatie achter de rug.

Nikkie hoopt met haar boodschap ‘kleine Nikkies over de hele wereld te inspireren’ om hun leven te leiden zoals ze willen. ‘We moeten elkaar accepteren, respecteren maar vooral naar elkaar luisteren en elkaar begrijpen.‘

12,5 miljoen volgers

De Jager is met 12,5 miljoen volgers een van de succesvolste Nederlandse youtubers. Ze werd wereldberoemd door haar instructievideo’s, waarin ze van alles over make-up laat zien. De Jager werkt samen met beroemdheden als Kim Kardashian, Lady Gaga en Katy Perry. Ook was ze vorig jaar te zien als kandidaat in het tv-programma Wie is de Mol?

Enthousiast

Transgender Netwerk Nederland is enthousiast over op de coming-out van Nikkie Tutorials. ‘Hoe meer mensen als transgender uit de kast komen, hoe gewoner het wordt’, zegt voorzitter Brand Berghouwer.

‘Nu is het groot nieuws in alle media, maar hoe meer bekende mensen vertellen dat ze trans zijn, hoe minder het een onderwerp zal zijn’, aldus de voorzitter.

