Het is nu officieel: Jeangu Macrooy gaat naar het songfestival

Het is zeker dat Jeangu Macrooy Nederland gaat vertegenwoordigen tijdens het Eurovisie Songfestival dat in mei in Rotterdam wordt gehouden.

Donderdag lekte dat nieuws al uit via het Algemeen Dagblad, maar AVROTROS die het festival voor Nederland organiseert, wilde de naam niet bevestigen.

Maar vrijdag bevestigde Cornald Maas in het nieuwe NPO-Radio 1 programma van Humberto Tan dat Macrooy is uitgekozen om aan het songfestival mee te doen. Maas zit in de selectiecommissie.

Met welk welk lied Jeangu Macrooy gaat meedoen is ook al bepaald, maar blijft geheim tot in maart. Eigenlijk had dan ook bekend moeten worden dat Macrooy het lied gaat vertolken, maar net als vorig jaar met Duncan Laurence lekte de naam voortijdig uit, zegt Roze Golf songfestivaldeskundige Barry van Cornewal.

Jeangu Macrooy zegt in een reactie ‘onbeschrijfelijk vereerd te zijn’. ‘Het is een hele grote droom die uitkomt. Het is het allermooiste dat tot nu toe op mijn pad is gekomen.’

(Bron: NOS)

