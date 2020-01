'Jeangu Macrooy vertegenwoordigt Nederland op Songfestival'

on

Jeangu Macrooy vertegenwoordigt Nederland dit jaar op het Eurovisie Songfestival, meldt het AD op gezag van zeer betrouwbare bronnen. AVRO/TROS bevestigt het bericht niet en zegt binnenkort met een verklaring te komen over de deelnemer voor Nederland.

NOS-verslaggever Martijn van der Zande constateert dat de 27-jarige zanger een opvallend gat heeft in zijn theatertour, precies in de periode dat het Eurovisie Songfestival wordt gehouden. De tour stopt op 30 april en op 2 mei beginnen de repetities in Rotterdam voor het songfestival. De finale is op 16 mei en op 19 mei hervat Macrooy zijn theatertour.

Jeangu Macrooy werd geboren in Paramaribo in Suriname. In 2011 richtte hij samen met zijn tweelingbroer Xillan ‘Between Towers’ op waarmee ze succes hadden in Suriname. In 2013 verscheen hun eerste en enige album Stars on My Radio.

Twente

In 2014 verhuisde hij, na twee jaar studie aan het conservatorium in Paramaribo, naar Nederland om daar aan de ArtEz Popacademie in Enschede de opleiding songwriter te gaan volgen. Zijn geaardheid was de voornaamste reden om naar Nederland te komen.

Na ruim twee jaar in Hengelo en Enschede te hebben gewoond verhuisde hij naar Amsterdam waar hij ging samenwonen met zijn vriend Sebas.

In december 2015 tekende hij een contract bij Unexpected Records van producer Perquisite en een paar maanden later verscheen zijn debuut-ep Brave Enough. De muziek die hij maakt als singer-songwriter kan het best omschreven worden als Engelstalige modern soul.

Serious Talent

Met zijn eerste single Gold stond hij in de talkshow De Wereld Draait Door. De single werd later gebruikt in een reclame voor de populaire HBO-serie Game of Thrones. In 2016 werd hij door 3FM uitgeroepen tot Serious Talent.

Macrooy stond op verschillende festivals en deed een solotour langs acht kerken in Nederland waarbij hij zichzelf begeleidde op een akoestische gitaar en meer vertelde over het verhaal achter zijn songs. Ook in Duitsland en België trad hij regelmatig op.

In 2018 was hij te zien als Judas in de landelijke tv-productie The Passion. Dat jaar werd hij ook door het blad Esquire uitgeroepen tot best geklede man.

