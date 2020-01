Homo- en biseksuele jongeren worden vaker online gepest

on

Homo- en biseksuele jongeren worden online twee keer vaker lastiggevallen dan heteroseksuele jongeren. Dat is ruim twee keer zo vaak als heteroseksuele jongeren.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat onderzoek deed onder ruim 28.000 jongeren in de leeftijd tussen 12 en 25 jaar.

Met name seksueel getinte incidenten werden door homo- of biseksuele jongeren (5,3 procent) vaker gerapporteerd dan door heteroseksuele jongeren (1,6 procent).

Geen aangifte

Van de jongeren die te maken kregen met online incidenten voelde 43,4 procent na het laatste incident de emotionele gevolgen. Zij dachten er regelmatig aan terug, sliepen er slecht van of waren er erg boos over.

Desondanks gaf bijna de helft van de slachtoffers (48,9 procent) aan dat ze het incident weliswaar als verkeerd zagen, maar niet als een misdrijf. 11,3 procent omschreef het incident als toeval en 7,5 procent gaf zichzelf de schuld van het incident. Een kleine groep van 4,1 procent vond het incident wel een misdrijf.



Van de jongeren meldde 8,0 procent het incident bij de politie of een ander instantie en 36,7 procent vertelde over het incident aan familie, vrienden of een leerkracht. 4,8 procent deed uiteindelijk aangifte bij de politie.

