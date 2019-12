Film met homoseksuele Jezus leidt tot poging brandstichting

on

Onbekenden hebben geprobeerd brand te stichten in het kantoor van Porta dos Fundos, de Braziliaanse comedygroep die een kerstspecial heeft gemaakt waarin ze suggereren dat Jezus homo is.

Twee molotovcocktails belandden woensdag rond vier ‘s ochtends (plaatselijke tijd) tegen de gevel van het kantoorpand in het zuiden van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Door snel optreden, kon een bewaker voorkomen dat er brand ontstond. Niemand raakte gewond.

De comedygroep maakte de kerstfilm ‘A primeira tentação de cristo’ (De eerste verleiding van Christus), die sinds 3 december te zien is op Netflix. In de film viert Jezus viert zijn 30ste verjaardag met zijn familie en hij brengt een onverwachte gast mee naar het feest, Orlando (‘ik heb hem leren kennen in de woestijn’).

Petities

De film wekt de woede op van veel religieuze Brazilianen. Er lopen inmiddels twee petities, waarin Netflix wordt opgeroepen de film niet langer te vertonen. De petities hebben nu al meer dan 3,5 miljoen handtekeningen opgeleverd.

Veroordeling geweld

De comedygroep reageert geschrokken op het voorval. ‘Dit bracht onschuldige levens in gevaar. Wij veroordelen elke daad van geweld. De beelden van de bewakingscamera’s zijn beschikbaar gesteld aan de autoriteiten en we verwachten dat de verantwoordelijken worden gestraft’, aldus de groep op Facebook.

‘Op dit moment is onze prioriteit de veiligheid van het hele team dat met ons samenwerkt. Maar verwacht dat we doorgaan, meer verenigd, meer geïnspireerd en vol vertrouwen dat ons land deze storm van haat zal overleven. Liefde zal zegevieren, net als de vrijheid van meningsuiting.’

Netflix heeft nog niet gereageerd, maar verwijst naar de verklaringen van Porta dos Fundos, De film is nog altijd beschikbaar in Brazilië.

Boos

Fabio Porchat, de acteur die de rol van Jezus speelt en mede-oprichter is van Porta dos Fundos, reageerde eerder deze maand op de ophef op de Amerikaanse entertainmentwebsite Variety. Op alle religieuze karakters in de film is wel iets aan te merken (God staat nog altijd in vuur en vlam voor Maria, Jozef is ziekelijk jaloers, Maria rookt een joint, een van de Drie Koningen brengt een prostituee mee), maar het is de suggestie van een homoseksuele Jezus die mensen boos maakt.

Dit is de trailer van de film:

(Bron: VRT, Variety; foto: screenshot)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws