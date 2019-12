Ambassadeur VS weg uit Zambia na kritiek op straf homostel

on

De VS heeft zijn ambassadeur uit Zambia teruggeroepen na kritiek op de Zambiaanse overheid. Hij heeft zijn onvrede geuit over de veroordeling van een homostel en beschuldigde ambtenaren van corruptie.

Daniel Foote had het ‘verschrikkelijk’ genoemd dat twee mannen tot 15 jaar cel waren veroordeeld omdat zij in een hotel seks met elkaar hadden gehad in 2017. Dat is strafbaar in het conservatief-christelijke land.

De Zambiaanse overheid verweet Foote dat hij het beleid probeerde te dicteren. President Edgat Lungu heeft hem tot ongewenst persoon verklaard. Hij zei Foote niet in zijn land te willen, zelfs als hij daarmee riskeert de 500 miljoen dollar aan jaarlijkse hulpgelden uit de VS te verliezen.

Bedreigd

Foote kreeg vanuit het hele land kritiek en werd naar eigen zeggen ook bedreigd om zijn kritiek op het homovonnis. Maar zijn houding tegenover corruptie in het land was de grootste steen des aanstoots, zeggen analisten tegen The New York Times.

In een zeer kritische, uitgebreide verklaring op de ambassadewebsite van begin december schreef Foote dat de Zambiaanse overheid buitenlandse diplomaten het liefst ziet ‘met open portemonnee en hun mond dicht’. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat zich genoodzaakt voelde Foote terug te trekken, heeft in een verklaring gezegd dat het verbijsterd is over de gang van zaken.

(Bron: NOS; foto: US Department of State)

