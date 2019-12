Brazilië zamelt handtekeningen in tegen homoseksuele Jezus

on

Bijna twee miljoen mensen in Brazilië hebben een petitie getekend tegen de kerstspecial van een komedieserie op Netflix. In de aflevering, The First Temptation of Christ, is te zien hoe Jezus zijn vriend Orlando aan zijn familie voorstelt.

Veel christenen in Brazilië zijn daardoor beledigd. Met de petitie hopen ze dat de serie door de streamingsdienst wordt verwijderd.

De serie wordt gemaakt door de Braziliaanse YouTube-komediegroep Porta dos Fundos. De groep zelf noemt het ‘artistieke vrijheid en humor door middel van satire’. Ze gebruiken de meest uiteenlopende culturele thema’s van de samenleving, schrijven ze in een verklaring. ‘We geloven dat vrijheid van meningsuiting essentieel onderdeel is van onze democratie.’

Brazilië heeft een grote christelijke gemeenschap. Vanuit de katholieke en evangelische hoek is er in het land geregeld kritiek op rechten van de lhbti-gemeenschap. President Bolsonaro heeft zichzelf eerder een ‘trotse homofoob’ genoemd. Ook heeft hij de financiering van een aantal films over lhbti-thema’s laten intrekken.

De zoon van de president, Eduardo Bolsonaro, bestempelt de kerstspecial via Twitter als ‘afval’ en zegt dat de makers ‘geen vertegenwoordiging van de Brazilianen’ zijn. Netflix heeft nog niet gereageerd.

(Bron: NOS; foto: Netflix)

