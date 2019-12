Roze Golf 29-12: Café Stonewall in Enschede bestaat 30 jaar

on

Café Stonewall in Enschede bestaat 30 jaar. De Roze Golf is te gast in het jarige café, dat op 1 september 1989 haar deuren opende en volledig door vrijwilligers gerund wordt.

Oud-bestuursleden, de huidige voorzitter en bezoekers vertellen over hoe het ooit begon, over de veranderingen bij Stonewall door de jaren heen en over nut en noodzaak van een homokroeg.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 29 december tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

