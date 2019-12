Regering Duitsland akkoord met verbod op genezen homo's

on

Conversietherapieën om homo’s te ‘genezen’ worden in Duitsland verboden. De regering heeft woensdag ingestemd met het wetsvoorstel van minister van Gezondheid Jens Spahn.

Als de wet door het parlement wordt goedgekeurd, wordt deze komende zomer van kracht.

Op het aanbieden van een conversietherapie aanbiedt staat een gevangenisstraf van maximaal een jaar. Ook het reclame maken voor of bemiddelen in zo’n therapie wordt strafbaar.

‘Te gevaarlijk’

Minister Spahn (foto) noemt de therapie ‘veel te gevaarlijk voor lichaam en geest’.

‘Waar deze therapieën worden gebruikt, ‘veroorzaakt dit vaak ernstig lichamelijk en geestelijk lijden’, zei de minister Spahn eerder. ‘Deze veronderstelde therapie maakt je ziek en niet gezond.’

De regering wil met de wet het signaal afgeven dat homoseksualiteit geen ziekte is. In Nederland zijn conversietherapieën wel toegestaan, al maken ook hier politici zich hard voor een verbod.

Nederland

Ook in Nederland wordt gepraat over een verbod op ‘homogenezing’. Eind mei pleitte D66 in de Tweede Kamer voor een verbod en werd daarbij gesteund door de vereniging van jeugdartsen. De christelijke partijen, FVD en de PVV stemden toen tegen een verbod.

In België, Verenigd Koninkrijk en Spanje kunnen ‘homogenezers’ vervolgd worden.

Malta stelde in 2016 een verbod in op zogenoemde conversietherapieën en was daarmee het eerste land in Europa.

(Bron: Duitsland Instituut, RTL Nieuws, Roze Golf)

