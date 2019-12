Europees Parlement veroordeelt LHBTI-vrije zones in Polen

on

De LHBTI-vrije zones in Polen discrimineren LHBTI’ers . Een resolutie van deze strekking is woensdag aangenomen door het Europees Parlement. De resolutie was een initiatief van Europasrlementariër Sophie in ’t Veld van D66.

Volgens In ’t Veld zijn er inmiddels tachtig van dergelijke zones in Polen.

De LHBTI-vrije zones zijn een reactie op het LHBT-manifest dat de burgemeester van Warschau in februari ondertekende. Met het manifest beloofde hij zich in te zetten voor gelijke rechten voor LHBTI’ers. Ook wilde hij betere voorlichting op scholen over diversiteit.

Startschot

LHBT-organisaties vierden de ondertekening van het manifest door de burgemeester als een grote stap voorwaarts, maar de ondertekening betekende het startschot van een nieuwe haatcampagne tegen LHBTI’ers in Polen. De conservatieve PiS-partij maakte er het belangr. ijkste thema van in de campagne voor de parlementsverkiezingen.

De ideologie van de LHBT-beweging zou de traditionele christelijke gezinswaarden en de Poolse identiteit bedreigen, zo waarschuwde partijleider Jaroslaw Kaczinsky. De conservatieve krant ‘Gazeta Polska’ deelde stickers uit met ‘LHBT-vrije zone’ en de aartsbisschop van Krakau sprak zelfs van een ‘regenboogplaag’.

Anti-manifest

Andere steden reageerden op het Warschause manifest dat LHBT’ers steunde door anti-manifesten aan te nemen. Eind maart verklaarde het bestuur van Swidnik, een stadje naast Lublin, de stad als ‘vrij van LHBT-ideologie’. Vele gemeenten, districten en zelfs hele provincies volgden.

Inmiddels zijn er 76 zogenaamde ‘LHBT-vrije zones’ op verschillende lokale bestuurlijke niveaus.

Atlas van Haat

Een aantal LHBT-activisten maakte de ‘Atlas van Haat‘, een kaart met alle LHBT-vrije zones (rood) en links naar de aangenomen resoluties en relevante persberichten. In de groene zones zijn anti-LHBT-projecten afgewezen, verworpen of van de agenda gehaald. In gele zones is een anti-LHBT lobby actief.

(Bron: NOS)

