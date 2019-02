Artsen en D66: Bescherm jongeren tegen homogenezers

on

Het kabinet moet onderzoek doen naar behandelingen waarbij jongeren die homo zijn ‘genezen’ kunnen worden. Daarvoor pleiten D66 en de Vereniging van Jeugdartsen, meldt EénVandaag. Volgens D66-Tweede Kamerlid Bergkamp moet het kabinet veel meer doen om deze therapieën in kaart te brengen.

Mochten ze inderdaad zo schadelijk zijn als gedacht, dan behoort een verbod wat D66 betreft tot de mogelijkheden.

‘Jongeren moeten volledig zichzelf kunnen zijn. Deze therapieën staan hier haaks op’, aldus Bergkamp. Ze vindt dat mensen die worstelen met hun geaardheid en geloof door de therapieën van de regen in de drup worden geholpen. Bergkamp wil dat het kabinet ‘diepgaand’ onderzoek doet.

Zo is bijvoorbeeld niet bekend hoeveel therapieën en behandelingen er in Nederland zijn. Maar voor D66 staat vast dat vooral minderjarigen beschermd moeten worden tegen de omstreden praktijken.

Kwakzalverij

Ook jeugdartsen maken zich grote zorgen over de ‘genezingstherapieën’. Ze wijzen op de schadelijke effecten die deze kunnen hebben. ‘De behandelingen suggereren dat iemand ziek is’, aldus Jeanne-Marie Hament, van de vereniging van AJN Jeugdartsen Nederland.

‘Dat is niet alleen discriminerend, maar kan ook leiden tot extreme eenzaamheid en verdriet bij jongeren die worstelen met hun geaardheid. Dit is een vorm van kwakzalverij die wettelijk verboden zou moeten worden.’ Ook Hament pleit voor verdergaand onderzoek.

Volgens haar speelt het zich nu veelal onder de radar af en worden daardoor slachtoffers niet goed geholpen.

Malta

In Nederland is het aanbieden van genezingstherapieën niet verboden. In België, Verenigd Koninkrijk en Spanje kunnen ‘homogenezers’ vervolgd worden.

Malta stelde in 2016 een verbod in op zogenoemde conversietherapieën en was daarmee het eerste land in Europa.

(Bron: Eén Vandaag, NOS, foto: D66)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws