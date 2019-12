Man in Eindhoven mishandeld: 'Ze vroegen of ik homo ben'

on

Een inwoner van Eindhoven is woensdag mishandeld, naar eigen zeggen omdat hij homo is. ‘Ze vroegen of ik homo ben. Ja, antwoordde ik’, vertelt Bart Janssen (39) aan Omroep Brabant.

‘Ze begonnen meteen te spugen, maar ik liep door naar de Jumbo.’ Vijf minuten later bij het verlaten van de supermarkt in winkelcentrum WoenselXL werd Bart aangevallen door een groep van zeven jongens.

Karatetrap

‘Op dat moment vloog een van hen mij van achteren aan. Een ander viel me van voor aan en één van opzij’, vertelt Bart geschrokken. ‘Ik kreeg een flinke klap op mijn rug en een harde trap op mijn knie. Het was echt een karatetrap.’

‘Ik heb de jongens uiteindelijk op afstand gehouden met mijn boodschappentas waar blikjes in zaten’, zegt de Eindhovenaar.

Verhuizen

De politie is inmiddels bij hem langs geweest en Bart heeft aangifte gedaan. De tranen schieten bij Bart in zijn ogen als hij vertelt dat hij wil verhuizen. ‘Ik voel me onveilig. Het maakt me onzeker over mijn eigen omgeving.’

(Bron en screenshot: Omroep Brabant)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws