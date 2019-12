Facebook weigert tot twee keer toe mannenkunst-kalender

on

Een advertentie voor de male-art-kalender ‘Your Daily Mail’ is geweigerd door Facebook. De uitgever van de scheurkalender met mannenkunst, Galerie MooiMan in Groningen, heeft tegen de weigering bezwaar gemaakt.

De kunstkalender, ‘Your Daily Male’, is een scheurkalender waarin de man in de kunst centraal staat. Er werken 52 kunstenaars aan mee uit binnen- en buitenland.

De galerie plaatste een foto van de omslag op Facebook. De omslag bevat uitsneden van kunstwerken die in de kalender staan. Er waren op de omslag borstpartijen met tepels te zien, maar geen geslachtsdelen. Toch weigerde Facebook de foto.

‘Het lijkt erop dat we je artikel niet hebben goedgekeurd omdat de verkoop van producten of diensten voor volwassenen (bijvoorbeeld items voor een beter seksleven en video’s voor volwassenen) niet is toegestaan. Het lijkt erop dat we je artikel niet hebben goedgekeurd omdat de verkoop van seksueel expliciete producten of diensten niet is toegestaan.’

Daarop plaatste de galerie een versie van de omslag met afgeplakte tepels. Ook die werd geweigerd.

Volgens galeriehouders Jan van Stralen en Sandro Kortekaas is er sprake van homofobie.

‘Wij zijn al ruim 30 jaar betrokken bij wat ooit de FikkerAgenda heette en daarna Homogenda als strijdmiddel. Het lag in de lijn van de homo-emancipatie in de tachtiger jaren om daarbij ook een agenda voor en door homo’s uit te brengen waaraan de toen nog onbekende fotografen als Erwin Olaf en Hans van Manen belangeloos meewerkten. Nu zien we dat het opkomen voor je rechten zich afspeelt in de verpreutsing die opgelegd wordt door een machtig middel als Facebook. De omslag waarin louter lichaamsdelen van mannen te zien zijn, borstpartijen, geen geslachtsdelen, wordt zonder reden door Facebook gezien als een seksueel expliciet product. Gelukkig hebben we dan nog de vrije media waarin we naar buiten kunnen brengen wat op social media niet is te zien. Bizar in feite. Want dat moet niet de discussie zijn. Waar het ons om gaat is vooral de bijzondere samenstelling en prachtige kunst.’

Het Amerikaanse LHBTI-magazine en platform The Advocate riep de editie van vorig jaar uit ‘Beste Gay-Art-kalender van 2019’.

(Bron en foto: Galerie MooiMan)

