Meer dan duizend scholen doen mee aan Paarse Vrijdag

Aan de actiedag op scholen, Paarse Vrijdag, heeft dit jaar een recordaantal van meer dan duizend scholen meegedaan.

Paarse Vrijdag wordt elk jaar op de tweede vrijdag van december gehouden. Op scholen spreken leerlingen en docenten hun steun uit voor sekse, gender en seksuele diversiteit door iets paars te dragen. Ook zijn er op scholen diverse activiteiten.

Paarse Vrijdag wordt sinds 2010 georganiseerd en is overgewaaid vanuit de Verenigde Staten, waar het Spirit Day heet. Daar droegen leerlingen paars om hun steun te betuigen aan medeleerlingen die lesbisch, homo, biseksueel of transgender waren. De kleur paars is gekozen omdat in de regenboogvlag de kleur voor ‘spirit’ staat.

In Nederland wordt Paarse Vrijdag georganiseerd door de jongerenorganisatie Gender & Sexuality Alliance (GSA), die zich inzet voor het creëren van een veilige omgeving voor iedereen op school. De organisatie wordt gesteund door COC Nederland, de belangenorganisatie voor lhtbi’s.

(Bron: NOS, Roze Golf; foto: Splinter van Loon)

